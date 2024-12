Cor 11:49 Alla scoperta dei legami tra ambiente, salute e stili di vita Venerdì 20 dicembre, la Piazza Genneserra di Seulo sarà il palcoscenico di un evento dedicato alla scienza e all’innovazione: la presentazione dei primi risultati del progetto Epigenos, un’iniziativa che mira a rivoluzionare lo studio delle connessioni tra ambiente, salute e stili di vita.



ALGHERO - – Venerdì 20 dicembre, la Piazza Genneserra di Seulo sarà il palcoscenico di un evento dedicato alla scienza e all’innovazione: la presentazione dei primi risultati del progetto Epigenos, un’iniziativa che mira a rivoluzionare lo studio delle connessioni tra ambiente, salute e stili di vita.



E' frutto della ricerca svolta in collaborazione tra Porto Conte Ricerche, le Università di Sassari e Cagliari, e il Comune di Seulo, con il contributo della Fondazione di Sardegna. Il progetto intende fornire una nuova prospettiva sulla salute umana attraverso l’analisi epigenetica e del microbiota, focalizzandosi in particolare sui modelli sperimentali sviluppati in laboratorio e sulle informazioni raccolte dalla comunità di Seulo, che ha partecipato attivamente alla raccolta dei dati.

Durante l'evento, i ricercatori presenteranno i primi risultati emersi dalla ricerca, che spaziano dalla comprensione dei fattori ambientali e sociali che influenzano il nostro benessere fino agli sviluppi dei modelli sperimentali testati nel laboratorio.



Un’occasione imperdibile per approfondire le potenzialità di una scienza che si rivolge direttamente al futuro, con il coinvolgimento delle comunità locali nella ricerca. Relatori dell'evento: Dott. Enrico Murgia, Sindaco di Seulo; Prof. Sergio Uzzau, Università degli Studi di Sassari; Prof. Giovanni Mario Pes, Università degli Studi di Sassari; Prof. Ezio Laconi, Università degli Studi di Cagliari.