ViviAmo il centro, Contest a Sassari

SASSARI - A Sassari il Natale è a portata di clic. Grazie alla collaborazione del Centro commerciale naturale Stelle del Centro e del Comitato di zona Via Roma – Piazza d’Italia con il settore Attività produttive del Comune di Sassari, da domani la città addobbata a festa e tutte le iniziative di cui è teatro potranno essere immortalate da tutte e da tutti coloro che vorranno partecipare al contest fotografico promosso nell’ambito di ViviAmo il centro, per fissare con uno scatto la magia del Natale a Sassari, cogliendo l’atmosfera di serenità, ottimismo e leggerezza generata nelle piazze, nelle vie e nei vicoli grazie al grande sforzo messo in campo dall’amministrazione comunale, dalla Camera di Commercio, dalla Regione Sardegna e da tantissimi partner privati.



Fino al 5 gennaio gli esercizi commerciali che aderiscono alle due associazione promotrici del contest fotografico metteranno a disposizione dei partecipanti all’evento 150 buoni da 50 euro che saranno assegnati tra i partecipanti e le partecipanti, anche dilettanti ma comunque maggiorenni, che inseriranno le proprie foto e gli scontrini di acquisti fatti in qualunque negozio del centro città.



Sarà possibile candidare al massimo tre foto con altrettanti scontrini emessi dal 1° dicembre scorso al 5 gennaio prossimo. Sarà possibile registrarsi attraverso il form online fino alle 23.59 del 5 gennaio, mentre il giorno dopo si potrà seguire l’assegnazione in diretta sulla pagina Facebook ViviAmo il Centro! Gli esercizi commerciali aderenti potranno essere individuati attraverso il manifesto esposto nelle loro vetrine, con il codice QR attraverso cui accedere alla piattaforma per caricare i propri dati, le foto e gli scontrini.



