Cor 17:29 Primo pescato chiuso, Fi preoccupata Apprendiamo dalla stampa che il Sindaco Cacciotto, a seguito dell’interrogazione di Forza Italia dei giorni scorsi, con ordinanza urgente ha disposto la chiusura del mercato del Primo Pescato per tre giorni per poter eseguire i necessari lavori di ripristino delle condotte fognarie. Esprimiamo comunque forte preoccupazione. Questo il commento a caldo dei consiglieri di opposizione di Forza Italia



ALGHERO -« I motivi sono molteplici. Infatti, è bene ricordare che Forza Italia, all’indomani dell’evento, ha presentato un’interrogazione, proprio al Sindaco, con la quale si chiedeva quali fossero le ragioni che avevano determinato un così grave ritardo nell’intervento di riqualificazione del mercato del primo pescato, già programmato per l’anno 2023, con risorse stanziate dalla RAS, e quali fossero le soluzioni adottate nell’immediatezza per contenere e risolvere il problema dello sversamento».



«Ma, soprattutto, Forza Italia chiedeva se l’Amministrazione comunale avesse reperito, nelle more della soluzione del problema, spazi idonei a garantire la continuità lavorativa alle attività economiche presenti nel Mercato del Primo Pescato. Ebbene, apprendiamo che grazie all’interrogazione presentata da Forza Italia, almeno una risposta ai tre quesiti è stata data a mezzo stampa. Ovvero che il Mercato del Primo pescato è stato chiuso per tre giorni», osservano i consiglieri Tedde, Peru Caria Ansini e Bardino.



«Non è però sufficiente chiudere un mercato e sostenere che verranno eseguiti i necessari lavori di realizzazione di nuove caditoie, in soli tre giorni, come se bastasse un così breve lasso di tempo. Occorre dare risposte al ritardo nell’esecuzione dei lavori e, soprattutto, occorrete trovare idonei spazi alternativi per il caso di eventi che, come questo, stanno diventando sempre più frequenti, a causa della scarsa manutenzione eseguita dall’Amministrazione».



«Chiediamo ancora una volta alla Giunta Cacciotto di uscire da questo stato di torpore, e di trovare un’efficace soluzione al problema al fine di garantire la dovuta sicurezza igienico sanitaria del Mercato per il primo Pescato e la necessaria continuità lavorativa, soprattutto in questo periodo, alle numerose attività economiche del comparto ittico» concludono i consiglieri Forzisti.