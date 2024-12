S.A. 21:04 Ersu dona pianoforte storico alla Casa dello Studente L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU Sassari) ha ufficialmente consegnato un pianoforte storico agli studenti della struttura, rinnovando il suo impegno nel promuovere iniziative che arricchiscano l’esperienza universitaria



SASSARI - Una giornata speciale dedicata alla musica e alla cultura si è svolta il 16 dicembre presso la Casa dello Studente “Ex Brigata Sassari”, in Viale Adua 7. L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU Sassari) ha ufficialmente consegnato un pianoforte storico agli studenti della struttura, rinnovando il suo impegno nel promuovere iniziative che arricchiscano l’esperienza universitaria. Alla cerimonia erano presenti il Presidente dell’ERSU Sassari, Daniele Maoddi, il Direttore Generale Libero Meloni, la Dott.ssa Maria Elena Soddu, il Dott. Eraldo Sanna Passino del Consiglio di Amministrazione , il Prof. Mariano Meloni del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari e diversi studenti dello stesso Conservatorio. La partecipazione dell’Associazione Carabinieri in pensione, con sede nella Casa dello Studente, ha ulteriormente arricchito l’evento.



Durante la cerimonia, alcuni studenti del Conservatorio hanno eseguito brani di grande raffinatezza:

Anna Deriu, laureanda in Pianoforte nella classe del Prof. Mariano Meloni, ha interpretato tre brani di Claude Debussy: "Valse Romantique", "Notturno" e "Refletsdans l'eau" tratto da Estampes.

Gianmichele Milia, recente laureato in Pianoforte, accompagnato dalle flautiste Aurora Bellu ed Eleonora Denegri, ha eseguito "Oblivion" e "Libertango" di Astor Piazzolla. Il pianoforte di colore nero, un pregiato modello verticale realizzato il 21 novembre 1935 dalla ditta Ing. C. Berra di Torino, è stato ritrovato nella vecchia Caserma Brigata Sassari ed ha subito un accurato intervento di restauro. La parte strutturale è stata affidata alla ditta Sini Restauri e Antichità snc, mentre la ditta Ferraris si è occupata del ripristino della parte meccanica, riportando il pianoforte al suo antico splendore.