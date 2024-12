S.A. 19:11 Microchip gratuiti ad Alghero Domani, giovedì 19 dicembre appuntamento ad Alghero con l´anagrafe canina: obbligo per i proprietari di cani di iscrivere l’animale al registro dell’anagrafe canina e anche l’obbligo di segnalare ogni eventuale variazione in merito al possesso dell’animale



ALGHERO - Prosegue l’attività dell’anagrafe canina, garantita dai veterinari della Asl n.1 di Sassari. L’Azienda socio sanitaria ricorda l’obbligo per i proprietari di cani di iscrivere l’animale al registro dell’anagrafe canina e anche l’obbligo di segnalare ogni eventuale variazione in merito al possesso dell’animale. Il Servizio Randagismo e anagrafe animali da compagnia zona Nord ricorda che i proprietari di cani possono iscrivere il proprio animale in anagrafe a partire dal decimo giorno dalla nascita. Giovedì 19 dicembre appuntamento ad Alghero (ore 09.30 – 11.30) (3284325995)(g.mariano@comune.alghero.ss.it)