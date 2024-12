Cor 7:32 Carcere, accordo rinnovato ad Alghero Sottoscritto tra Comune e Casa Circondariale il Protocollo d’intesa per la promozione del lavoro di pubblica utilità, all’interno del progetto “Mi riscatto per Alghero”. La firma tra Cacciotto e Carra



ALGHERO - «Convenzione fortemente voluta da entrambe le parti, perché non solo contribuirà ad accrescere il senso di responsabilità e l’autonomia delle persone sottoposte a procedimenti penali, ma costituisce di fatto un collegamento diretto con la collettività e un modo per accorciare le distanze tra il mondo “dentro” e quello “fuori”». Particolarmente soddisfatto il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, all'atto della sottoscrizione del rinnovato Protocollo d’intesa per la promozione del lavoro di pubblica utilità, all’interno del progetto “Mi riscatto per Alghero”.



La firma nella giornata di giovedì presso la Casa Circondariale di Alghero alla presenza della direttrice, la dott.ssa Tullia Carra, e di tutto il personale, insieme agli Assessori Marinaro, Piras, Salaris e al garante dei detenuti Carmelo Piras. Un’opportunità per visitare il carcere e condividere con i detenuti un momento di convivialità e scambio di auguri. La visita è stata anche l’occasione per ragionare su progetti e buone pratiche da portare avanti congiuntamente all’amministrazione penitenziaria, così da coinvolgere i detenuti e farli sentire parte integrante della città.