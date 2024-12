S.A. 19:12 Servizio Civile: 21 giovani al Comune di Sassari “Conoscere per agire” è il nome del programma presentato dal Comune, finanziato per 135.610 euro, che darà la possibilità a 21 giovani di vivere nel 2025 un’esperienza importante all’interno della complessa quanto interessante macchina amministrativa grazie al Servizio Civile



SASSARI - Ci sono anche le proposte del Comune di Sassari tra i 420 programmi di intervento di Servizio civile universale finanziati dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale -Presidenza del Consiglio dei Ministri. “Conoscere per agire”, questo il nome del programma presentato dal Comune, sarà finanziato per 135.610 euro e darà la possibilità a 21 giovani di vivere nel 2025 un’esperienza importante all’interno della complessa quanto interessante macchina amministrativa.



L’ultima volta che il Comune di Sassari ha realizzato progetti di Servizio Civile risale al 2020 in una veste comunque diversa da quella odierna che lo vede iscritto all’albo nazionale degli Enti di Servizio Civile Universale -Sezione Regione Sardegna, a seguito della procedura di accreditamento del 2023. Il settore Politiche educative, giovanili e sportive, attraverso l’Informagiovani, con il progetto “InformAzione”, darà il benvenuto e seguirà 5 volontari; la Polizia Locale avrà due differenti percorsi: il Comando con il progetto “Consapevoli, connessi, coinvolti”, per 4 volontari e la Protezione civile con “Possiamo contare su di te?”, per altri 4. Il settore Cultura e Turismo, con sistema bibliotecario comunale e l’Archivio storico, sarà impegnato nel progetto “Un luogo di cui parlare”, per 8 volontari. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le schede riepilogative dei progetti e le modalità per la partecipazione al bando.