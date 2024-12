Cor 19:30 Rugby, scatta il caos in Commissione: polemiche Commissione Sport, Centrodestra: «Sinistra spaccata, pessimo segnale alla città». I capigruppo Cocco, Tedde, Pais, Salvatore e Fadda sottolineano la mancanza del numero legale e solidarizzano col presidente Colledanchise



ALGHERO – I capigruppo Alessandro Cocco, Fratelli d'Italia, Marco Tedde, Forza Italia, Lelle Salvatore, Udc - Patto per Alghero, Michele Pais, Lega e Massimiliano Fadda, Prima Alghero bacchettano pesantemente la maggioranza, incapace di affrontare la commissione sport. «Ancora una volta - sottolineano - il centrodestra si è trovato a dover supplire alle mancanze di una maggioranza divisa e incoerente» dopo i lavori della Commissione IV, convocata oggi per affrontare un tema delicato e importante come il supporto alle società sportive che si occupano di rugby.



La seduta, presieduta dal Presidente Colledanchise, prevedeva l’audizione delle società sportive per raccogliere difficoltà e necessità, ma è stata segnata dall’abbandono inspiegabile di tre commissari di maggioranza, guidati dalla capogruppo del Pd (Gabriella Esposito), che, dopo una improvvisa sospensione per una accesa riunione di maggioranza, hanno lasciato i lavori prima ancora di iniziare. «Un atteggiamento irresponsabile che ha fatto mancare il numero legale, che abbiamo provveduto a garantire con i commissari di centrodestra Ansini, Caria e Cocco» sottolineano i firmatari.



«L’assenza ingiustificata dell'assessore Enrico Daga, che ama pontificare sull’impiantistica sportiva, è stata l’ennesima brutta figura. Forse era assente per irrinunciabili appuntamenti con la storia, mentre continua a intromettersi nei settori dei suoi colleghi» commentano con sarcasmo i capigruppo di opposizione. «La situazione però è grave - continuano. La sinistra non perde occasione per far richiami all’ascolto e alla condivisione, salvo poi mancare ad ogni occasione di confronto».



«Non vogliamo neppure immaginare che chi si autoproclama nemico dei privilegi stia invece tutelando qualche interesse particolare, a discapito della comunità e delle legittime esigenze delle società sportive» denunciano i rappresentanti del centrodestra. Solidarietà ai consiglieri di maggioranza Giampietro Moro, Gianni Occhioni e Beatrice Podda, oltre al presidente Colledanchise, che si sono dissociati dal resto della coalizione dimostrando senso del dovere e serietà. «Hanno saputo distinguersi con responsabilità, partecipando attivamente ai lavori di una commissione che avrebbe dovuto essere un momento di dialogo e che invece segna una nuova pessima figura da parte di questa sinistra» concludono i capigruppo.



Foto d'archivio