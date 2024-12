Cor 13:45 Regalopoleno, il Convitto dalla parte dei bisognosi Una raccolta di giocattoli, che nel corso di una cerimonia prima delle vacanze sono stati consegnati dal rettore, Stefano Manca, al Commissario Granpriorale della Delegazione della Sardegna del Sovrano Militare Ordine di Malta



SASSARI - Anche quest’anno il Canopoleno, in occasione delle festività natalizie ha organizzato “Regalopoleno”. Una raccolta di giocattoli, che nel corso di una cerimonia prima delle vacanze sono stati consegnati dal rettore, Stefano Manca, al Commissario Granpriorale della Delegazione della Sardegna del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM) Gian Luigi Arborio Mella di Sant’Elia e a Tonina Cocco, Capogruppo di Ozieri del CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) che saranno distribuiti agli Istituti di accoglienza per i minori del territorio.



Tanti i ragazzi coinvolti, che hanno partecipato alla raccolta e all’etichettatura (con il logo del Canopoleno) dei giochi che sono stati donati dai singoli alunni, dalle classi, dai genitori, dai docenti ed educatori delle elementari, medie e licei; dal personale di segreteria e ATA; alcuni sono arrivati da persone esterne alla scuola che, avendo saputo dell’iniziativa, hanno voluto dare il loro contributo.



«Tutta la nostra comunità scolastica ha aderito in maniera entusiastica a questa iniziativa - ha spiegato il rettore del Convitto Nazionale Canopoleno, Stefano Manca - che dimostra per l’ennesima volta quanto sia importante continuare a divulgare i valori della solidarietà e della vicinanza nei confronti di chi si trova in situazioni di difficoltà. La nostra scuola ancora una volta ha dimostrato attraverso gli alunni, le famiglie e tutto il personale, grande sensibilità». Il trasporto è stato effettuato con un mezzo messo a disposizione dalla Polizia Locale di Sassari grazie alla disponibilità del comandante Gianni Serra.