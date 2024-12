Cor 17:09 Suoli pubblici, proroga fino al 31 marzo ad Alghero Suoli pubblici, proroga fino al 31 marzo. Richiesta da inoltrare con pec entro il 31 gennaio.Proposta di modifica al regolamento in vista del Consiglio Comunale



ALGHERO - Il percorso dell’Amministrazione prosegue verso il riassetto del regolamento dei suoli pubblici, dopo le fasi di condivisione con Associazioni di Categoria e Comitati, prevede ora l’attuazione delle nuove previsioni. La sintesi è contenuta in una proposta di modifica del regolamento, nello specifico all’articolo 11, e oggetto di imminente sottoposizione al Consiglio comunale per la sua approvazione.



Nelle more di approfondimento, definizione ed approvazione del regolamento - si legge nella nota di Porta Terra - l’Amministrazione ha deciso di prorogare fino al 31 marzo 2025 tutte le concessioni di suolo pubblico a carattere permanente rilasciate nel 2024, in regola con i pagamenti dei canoni di concessione, con gli obblighi connessi alle premialità ottenute e con i pagamenti della TARI, proroga possibile previa formale istanza da presentarsi a cura dell’interessato in deroga alle disposizioni di cui all’art. 11 dell’allegato 3-b del vigente Piano Commerciale Comunale.



Le proroghe – è precisato nella determinazione dirigenziale pubblicata ieri - sono tali soltanto quando le relative istanze non prevedono modifica né di sedime né di superficie. Le proroghe, fino al 31 marzo 2025, si avviano mediante modello F5 firmato digitalmente trasmesso con procedura extra Suape ovvero via PEC all’indirizzo del comune di Alghero entro e non oltre il 31.01.2025; si considereranno decadute le autorizzazioni relative alle quelle attività che non avranno trasmesso la comunicazione entro la predetta data.



Foto d'archivio