Fc Alghero bello e sfortunato

ALGHERO - Un Fc Alghero bello ma sfortunato cede di misura in casa al Valledoria. 0 - 1 il finale di una partita dove gli algheresi di mister Peppone Salaris hanno combattuto per tutti i 90 minuti e, soprattutto nel secondo tempo, hanno sfiorato il gol più volte. La partita si è aperta con il ricordo di Stefano Tedde, giovane calciatore algherese scomparso pochi anni fa. Presente, nella gara pre-natalizia, come da tradizione, la postazione dell'AIRC per la raccolta fondi a favore della ricerca sul cancro.



Per la cronaca, dopo un affondo della Fc Alghero con Pilo lanciato da Delias, anticipato dalla difesa ospite, il Valledoria va al tiro con Martini al 6’ e all’8’ con Frau che para senza grossi problemi. Per il Valledoria ci prova Roberto Cacace al 9’ ma la palla sorvola la traversa. Al 17’ Fc Alghero pericoloso con Pilo e la difesa ospite che, con qualche difficoltà, allontana la minaccia. Ancora Fc Alghero protagonista al 27’ con Pintus che cerca la via del gol con un tiro dal limite, ma la palla esce fuori. Al 31’ algheresi vicini al gol con Zappino che calcia un potente rasoterra che il portiere ospite devia in corner. Si va al secondo tempo e dopo tre minuti la Fc Alghero sfiora il gol con un bel tiro di Sasso che, dal limite dell’area, colpisce l’incrocio dei pali. Al 52’ giallorosso vicini al gol con Pilo che in diagonale da destra sfiora la base del palo sinistro.



Al 64’ bel tiro dalla distanza di Riccardo Peana, bloccato in presa aerea da Murru. Ancora Fc Alghero vicino al gol all’80’ con Zappino, servito da Cherchi, che calcia centrale da buona posizione e Murru blocca senza difficoltà. Contropiede del Valledoria all’83’ con Frau che esce sui piedi di Canessa e spedisce la palla in angolo. All’85’, su calcio d’angolo, il Valledoria si porta in vantaggio con un colpo di testa di Canessa. La Fc Alghero tenta il tutto per tutto nei minuti finali con un forcing incredibile, ma la difesa ospite sembra impenetrabile e finisce così, 0 – 1 con il Valledoria in festa e la Fc Alghero a recriminare per non esser riuscita a conquistare punti per concludere l'anno positivamente.



FC ALGHERO – VALLEDORIA: 0 – 1

FC ALGHERO: Frau, Depalmas, Peana Andrea, Correddu (31' st Serra Raimondo), Peana Riccardo, Gnani (43' st Nuoto), Sasso, Delias, Pilo (31' st Cherchi), Pintus, Zappino.

A disposizione: Serra Francesco, Ardu, Carbone, Zanda, Sanna.

Allenatore: Salaris

VALLEDORIA: Murru, Carbini, Cacace Marco, Mulas, Sau, Deperu (44' st Sassu), Chiaramonti (37' st Lacatis), Piras, Martini (20' st Canessa), Nuvoli, Cacace Roberto (30' st Scannicchio).

A disposizione: Quesada, Licheri, Ibba, Carboni, Dettori.

Allenatore: Massimiliano Nieddu

ARBITRO: Ortu di Carbonia

RETE: 85' Canessa