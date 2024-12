Cor 16:52 La generosità di Stintino per le Dragonesse Raccolti 3.080 euro al concerto di Natale alle Cantine di Pozzo San Nicola. La musica è stata protagonista assoluta: ad aprire l´evento, il gruppo Zeppara ha incantato il pubblico con il suo repertorio di canzoni sassaresi.



STINTINO - Sabato sera gli stintinesi hanno risposto con calore e solidarietà al concerto di Natale organizzato nei locali di Alle Cantine a Pozzo San Nicola. L'evento ha visto la partecipazione di circa 400 persone, unite dall'obiettivo di sostenere il gruppo Le Dragonesse, impegnato nella lotta contro il tumore al seno. Durante la serata è stata raccolta la somma di 3.080 euro, consegnata simbolicamente al gruppo con una gigantografia raffigurante un assegno. La musica è stata protagonista assoluta: ad aprire l'evento, il gruppo Zeppara ha incantato il pubblico con il suo repertorio di canzoni sassaresi. A seguire, il coro Movin'On Up Gospel Choir di Olbia ha regalato emozioni intense a ritmo di gospel natalizio, coinvolgendo tutti i presenti in un’atmosfera magica.



Non solo musica, ma anche un percorso nei sapori autentici della Sardegna ha reso speciale la serata. I partecipanti hanno potuto degustare prodotti tipici locali e una selezione di vini delle cantine partner del territorio: Tenute Stintino, Tenute Delogu, azienda vinicola Cherchi, birrificio Isola, Puddu, Ledà, Riu e la Confraternita del Vermentino di Sorso e Sennori.



«Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto - ha detto Lorenzo Diana per conto degli organizzatori -. È stato emozionante vedere così tante persone partecipare con entusiasmo e generosità. Questa serata dimostra quanto sia forte la volontà della nostra comunità di sostenere chi sta affrontando o ha affrontato un percorso difficile. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito, i partner e i cittadini che hanno reso possibile questo importante traguardo». «Eventi come questo rafforzano il legame con il territorio e dimostrano quanto la solidarietà possa fare la differenza per gruppi e associazioni impegnati in cause di grande valore umano e sociale», ha concluso Diana. Per Le Dragonesse, i fondi così raccolti contribuiranno all'acquisto di una imbarcazione "polinesiana" e delle relative pagaie, che permette di svolgere un’attività simile alla fisioterapia, favorendo il benessere fisico e mentale.