Premio catalano per Angelo Maresca L´iniziativa dell´Istituto di Promozione all'Estero della Cultura catalana è dedicata al riconoscimento del lavoro fatto da attivisti, catalani e non, a favore della diffusione della cultura catalana nel mondo



ALGHERO - La Consulta Civica per le Politiche Linguistiche del Catalano di Alghero saluta con grande soddisfazione la decisione del IPECC ( Istituto di Promozione all’Estero della Cultura catalana) di riconoscere a Angelo Maresca “Lo Barber” il lavoro di tutta una vita a favore della cultura e della musica popolare algherese attribuendogli il premio "Josep Maria Batista i Roca – Memorial Enric Garriga Trullols" 2024. L’iniziativa dell’IPECC è dedicata al riconoscimento del lavoro fatto da attivisti, catalani e non, a favore della diffusione della cultura catalana nel mondo.



Gli altri premi di quest’anno sono: Miriam Aymamí Guevara,(Messico), Elisenda Bujons i Tomàs (Germania) Josep Brugada, (Gibilterra), la Colla Castellera de París (Francia) Josep Cuscó García, (Cile) l' Escola Catalana de Londres (Regno Unito), Mariana Raffaglio Gibert (Uruguay), Llorens Rubió i Guillamet (Paraguay) i Arianna Savall Figueras (Svizzera).



Maresca, l’ultimo dei rappresentanti dei barbieri-cantautori, ha recentemente pubblicato l suo ultimo album “Retrobament” grazie ad una campagna di donazioni ( crowdfunding). La Consulta desidera esprimere le migliori felicitazioni a “Lo Barber” per questo importante premio, che è stato attribuito in passato ad altre personalità della nostra città che si sono distinte per lavori a favore della nostra lingua, come Carla Valentino (2018), Antoni Martinelli (2014), Pasqual Mellai (2011), Franco Serio (2009), Vito Loi (2005) i don Antoni Nughes (2001).