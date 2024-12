S.A. 19:52 Il Lago dei Cigni in scena a Sassari L’atteso evento già andato in scena con successo in occasione delle festività natalizie sarà riproposto al teatro Astra domenica 5 e lunedì 6 gennaio sempre alle ore 18:00. Lo spettacolo è inserito all’interno della Stagione di teatro per ragazzi “Famiglie a Teatro”



SASSARI - Dopo il successo delle precedenti edizioni si rinnova anche quest’anno al Teatro Astra l’appuntamento con il cartellone natalizio della compagnia La botte e cilindro che presenta per il 2024 uno spettacolo diventato un classico senza tempo adatto ad un pubblico di grandi e piccini “Il lago dei Cigni”. L’atteso evento già andato in scena con successo in occasione delle festività natalizie sarà riproposto domenica 5 e lunedì 6 gennaio sempre alle ore 18:00. Lo spettacolo è inserito all’interno della Stagione di teatro per ragazzi “Famiglie a Teatro” diventata ormai un pezzo di storia del teatro cittadino organizzata dalla Botte e il Cilindro: compagnia stabile riconosciuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che ne sostiene l'attività assieme al Comune di Sassari, alla Regione Sardegna e alla Fondazione di Sardegna.



Il lago dei Cigni della Botte e cilindro si ispira liberamente all’omonimo, celeberrimo balletto di Čajkovskij e all'antica fiaba tedesca “Il velo rubato”. Nella riscrittura di Consuelo Pittalis per la regia Pier Paolo Conconi con le coreografie Alessandra Mura, fiaba e danza si intrecciano sul palco in un tessuto narrativo frutto di una miscela di linguaggi. Il progetto nasce da un lavoro di equipe in cui il teatro in diversi i momenti clou dello spettacolo si trasforma in coreografia ed entra in armonia con la danza. Sul palco Luisella Conti, Alice Friggia, Consuelo Pittalis, Giomaria Carboni, Margherita Lavosi, Stefano Chessa, Sara Giordanelli, Noemi Zucca, Erica Tedde. disegno luci Paolo Palitta.

scenotecnica e fonica Michele Grandi. La voce del lago è di Chiara Conconi, costumi Luisella Conti e Roberta Amadu per Progetto Palco maschere realizzate da Andrea Gennati.