Befana dei Vigili del fuoco: preparativi ad Alghero

ALGHERO - Stamattina chi è transitato in piazza Sulis ha notato la presenza di persone, gru e operai. Non è successo fortunatamente niente di grave ma si trattava solo dei preparativi per la discesa della Befana dei vigili del fuoco del prossimo 6 gennaio 2025. «Per la diciannovesima edizione sarà una discesa affascinante e spettacolare per la gioia dei bambini. Ci teniamo a ringraziare coloro che in prima linea hanno permesso questi preparativi. Il sindaco Cacciotto, Fondazione Alghero, Francesco Marinaro, Ornella Piras e Marco Colledanchise. In fine l'ufficio manutenzioni del comune di Alghero, la GCR ponteggi di Ploaghe, polizia municipale e la Ditta Doppio autotrasporti. Ci vediamo fra 10 giorni, buon anno a tutti» ringraziano i Vigili del fuoco del Distaccamento di via Napoli.