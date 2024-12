Cor 13:25 «Alghero si conferma il Capodanno di Sardegna» Nelle sere delle due date degli eventi il Piazzale della Pace aprirà i varchi con ingresso libero dalle 19,30. Tutto quello che c´è da sapere su parcheggi, accesso per le persone con disabilità, servizi, divieti. Le parole del presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, sotto il grande palco che si affaccia sul porto turistico di Alghero



ALGHERO - Ci siamo. Conto alla rovescia per il grande Capodanno di Sardegna nella città di Alghero. Il Cap d’Any de l’Alguer 2024-2025 promette serate memorabili all'insegna della grande musica e del divertimento. Nel Piazzale della Pace si inizia lunedì 30 dicembre col DeeJay Time. Martedì 31 dicembre tutta la piazza sarà per l'atteso concerto con i Negramaro col dj set di anteprima firmato Sarah Jane e Simone Paleari. Per entrambe le serate l'apertura varchi è dalle ore 19.30.



L'accesso all'area eventi è previsto da Via Garibaldi e sarà gestito tramite controlli ai varchi di accesso, presenti Aree ristoro con con stand dedicati alla somministrazione di cibo e bevande. Definita la disponibilità di parcheggi nelle seguenti aree di sosta temporanee dalle 8 del 30 dicembre 2024 fino alle 20 del 1 gennaio 2025: nello sterrato ricompreso tra via Amsicora, via Aldo Moro e via Diez, nel campo sportivo don Bosco e nell'area ricompresa tra via Castelsardo, via Porto Torres, via Calaresu e via de Giorgio. In vigore anche la regolamentazione temporanea del traffico e pedonale, contenuta nell'ordinanza che dispone le prescrizioni per il 30 e 31 dicembre e 1 gennaio nell'area compresa tra le via Aldo Moro, via Asfodelo, via Degli Orti, via Garibaldi e via La Marmora, Via Eleonora D'Arborea, Via XXIV Maggio, via Amsicora, via Costa Brava.



Disponibile l'area dedicata ai bambini con servizio di animazione ludico motoria, operativo lunedì 30 e martedì 31 dicembre. Fascia d’età: bambini dai 5 ai 10 anni. Orari servizio: 30 dicembre 2024: dalle ore 21:30 alle 00:30; 31 dicembre 2024:dalle ore 22:30 alle 02:00 Prenotazione: i posti sono limitati, per richiedere la prenotazione scrivere a ichnuasd@gmail.com.(La prenotazione risulterà confermata, previa disponibilità, con la sottoscrizione del modulo di iscrizione). Nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione incendi nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, per ragioni di sicurezza e accessibilità, alle persone con disabilità sono riservati posti specifici e limitati all’interno del luogo dell’evento. Per le persone con disabilità e per i loro accompagnatori (solo 1 accompagnatore obbligatoriamente maggiorenne), è stata predisposta una pedana riservata all’interno dell’area del Piazzale della Pace con ingresso da via Asfodelo, delimitata e presidiata da operatori della sicurezza e con cabina wc accessibile in prossimità della pedana.



All'interno dell'area non sarà sarà consentito introdurre: contenitori di vetro o lattine, contenitori di plastica se provvisti di tappo e in ogni caso di dimensione superiore ai 50cl, petardi, ppray urticante, oggetti contundenti e taglienti, borse o zaini di grandi dimensioni, ogni altro oggetto potenzialmente pericoloso per la pubblica incolumità; Animali, Droni, Caschi. Per tutti i dettagli sull'accesso agli eventi è possibile consultare il sito Alghero Turismo.