S.A. 16:42 Evo Ranking: Accademia Olearia centra il tris Tre extravergini della produzione algherese nella classifica dei migliori produttori e degli oli più premiati su scala globale: Riserva del Produttore DOP Sardegna, Gran Riserva Giuseppe Fois, Biologico DOP Sardegna



ALGHERO - La classifica dei migliori produttori e degli oli più premiati su scala globale anche quest'anno riconosce l'eccellenza della produzione Accademia Olearia - Eredi Giuseppe Fois, inserendo la realtà algherese tra le TOP 100 aziende del mondo. Riserva del Produttore DOP Sardegna, Gran Riserva Giuseppe Fois, Biologico DOP Sardegna: sono questi i tre Extravergini selezionati dal prestigioso ranking, che già lo scorso anno vedeva protagonista l’azienda. L'EVOO World Ranking promuove gli Oli Extravergini più apprezzati al mondo, selezionando ogni anno le produzioni più premiate nel panorama mondiale in occasione dei più prestigiosi concorsi internazionali.



Tra questi il Premio Mario Solinas del COI - Consiglio Oleicolo Internazionale, che nel 2024 ha visto

al primo posto il DOP Sardegna Fruttato Accademia Olearia in occasione dei Mario Solinas Quality

Awards di Madrid, premiando inoltre l’azienda della famiglia Fois come unica realtà dell’isola

presente tra i vincitori e i finalisti. La notizia dell’EVOO WR giunge dopo una lunga serie di riconoscimenti che hanno impreziosito l’ultimo semestre di un 2024 ricco di traguardi internazionali: dalla premiazione del Riserva del Produttore Dop Sardegna come miglior Olio Extravergine italiano in occasione degli ESAO Awards in Spagna all’inserimento dell’azienda nella prestigiosa Guida Flos Olei 2025, fino alle recenti Menzioni d’Onore del Premio Montiferru e alle quattro Medaglie Extragold del Biol Novello 2024!



«Il 2025 inizia fin da subito con un’importante conferma per la nostra realtà e per chi ogni

giorno sceglie la qualità dei nostri Oli!» commentano Antonello e Alessandro Fois. «Un

riconoscimento che arriva dopo un fine anno altrettanto straordinario: anche il 2024 ci ha

permesso di raccontare nel mondo l’eccellenza della produzione olearia algherese e

isolana!».