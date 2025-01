S.A. 17:26 Capodanno: città sarde al sicuro e senza incidenti La Questura di Sassari ha impiegato anche i reparti specializzati durante i concerti. Le manifestazioni si sono svolte in sicurezza, senza criticità e senza incidenti



ALGHERO - Per i festeggiamenti di fine anno in questa Provincia, nelle principali piazze delle città di Sassari, Olbia, Alghero e Castelsardo, la Questura di Sassari ha predisposto nelle singole località, specifici e corposi servizi con impiego e coordinamento di numerosi operatori anche delle altre Forze dell’ordine, tra cui Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto e Polizie Locali, al fine di garantire l’incolumità di tutti i partecipanti. Preliminarmente, tutti gli aspetti afferenti alle manifestazioni di fine anno sono stati esaminati in Prefettura in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica e nelle varie Commissioni Provinciali di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo.



Successivamente, in Questura, al fine di garantire il regolare svolgimento degli eventi la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti, si sono tenuti specifici tavoli tecnici del Questore ove sono stati esaminati gli aspetti tecnici e le modalità d’impiego del personale delle Forze dell’Ordine, anche in considerazione degli agli attuali contesti internazionali, nazionali e regionali. I servizi così predisposti, nei quali sono stati impiegati anche i reparti specializzati, hanno permesso che tutte le manifestazioni si svolgessero con successo, senza che si registrassero criticità e permettendo a tutti gli spettatori di godere dei festeggiamenti per il nuovo anno in tranquillità e senza pericoli.