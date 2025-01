S.A. 19:35 Franca Masu in concerto alla Cattedrale La cantante algherese si esibirà nella suggestiva cornice della Cattedrale di Santa Maria, insieme ai talentuosi musicisti Fausto Beccalossi, Luca Falomi e Salvatore Maiore. Appuntamento domenica 5 gennaio



ALGHERO - Nell’ambito del programma del Cap d’Any de l’Alguer, domenica 5 gennaio, si terrà l’attesissima esibizione di Franca Masu, che incanterà il pubblico con il suo spettacolo Dalla Terra al Cielo. La cantante algherese si esibirà nella suggestiva cornice della Cattedrale di Santa Maria ad Alghero, offrendo un’occasione unica per immergersi in un’esperienza artistica di rara intensità. Lo spettacolo, frutto dell’ultima produzione di Franca Masu, è stato concepito proprio per ambientazioni cariche di fascino come chiese e basiliche, in un messaggio universale di pace. Questo evento rappresenta uno dei momenti più significativi e poetici del ricco cartellone del Cap d’Any de l’Alguer 2024/25.



Per questo appuntamento, l’artista offrirà la sua performance concepita come una “suite” tra parole e note. Insieme ai talentuosi musicisti Fausto Beccalossi, Luca Falomi e Salvatore Maiore, Franca Masu desidera comunicare un pensiero semplice ma profondo nel tempo dell’Avvento. Vuole trasmettere, attraverso la bellezza del luogo sacro e delle proprie scelte musicali, la suggestione del Natale. Nel segno della luce, della melodia e del suono, Dalla Terra al Cielo è un concerto che sa creare profonde emozioni nello spettatore avvicinandolo al senso del mistero e all’illusione di potersi sentire ancora una volta tutti insieme, per condividere riflessioni e sentimenti; desiderio di condivisione che non deve venire meno, ma permanere sempre vivo , nel segno della speranza e dei giorni di Pace che tutti auspichiamo arrivino presto. Dalla Terra al Cielo è un canto d’amore che parte da Alghero ma si espande idealmente per abbracciare tutto il Mare Nostrum. La cura dell’allestimento scenico è affidato a Tonino Serra in collaborazione con Marco Velli. Regia del suono e delle luci a cura di Jo Erre di Artesonos (Ingresso libero, ore 19.45).