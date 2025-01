S.A. 16:48 Truffe online ai danni di tre ogliastrini: sei denunce Denunciato in stato di libertà due persone residenti nella provincia di Catanzaro, tre nelle province di Teramo, Firenze e Roma, ed una in quella di Varese, individuate quali responsabili di tre diverse truffe commesse ai danni di un 39enne ilbonese, una 62enne lanuseina ed una 52enne di Triei



NUORO - I Carabinieri delle Stazioni di Ilbono, Lanusei e Baunei, al termine di attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà due persone residenti nella provincia di Catanzaro, tre nelle province di Teramo, Firenze e Roma, ed una in quella di Varese, individuate quali responsabili di tre diverse truffe commesse ai danni di un 39enne ilbonese, una 62enne lanuseina ed una 52enne di Triei. Le indagini relative alla truffa subita dal 39enne scaturivano dalla denuncia sporta dalla vittima presso la Stazione Carabinieri di Ilbono, la quale raccontava di aver contattato un soggetto tramite il marketplace di “Facebook” e di aver concordato l’acquisto di un mezzo agricolo e di alcuni attrezzi da lavoro a fronte del versamento della somma di 7450 euro, suddivisa in tre distinti bonifici.



La 62enne, invece, contattata da una persona identificatasi quale dipendente delle poste italiane che le prospettava la possibilità di ricevere un rimborso spese Inps, veniva convinta ad effettuare 9 operazioni in favore di 3 distinte carte postepay, per un valore complessivo di 2250 euro. La 52enne di Triei, infine, dopo aver messo in vendita un motociclo tramite il sito “subito.it”, veniva contattata da una persona residente nella provincia di Varese ed indotta a versare la cifra di 500 euro su due carte postepay, procedura descritta dal truffatore come necessaria per finalizzare l’operazione. Gli accertamenti compiuti sulle utenze telefoniche utilizzate per le truffe e sulla documentazione bancaria permettevano di risalire, in tutti i casi menzionati, ai conti correnti verso i quali erano confluite le somme di denaro richieste, risultati intestati ai soggetti deferiti.