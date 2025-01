Cor 10:00 Allarme al Solaio: muoiono i gatti Problemi di salute per gli animali ospitati ed accuditi nella colonia felina (regolarmente riconosciuta) sul porto di Alghero. Due morti sospette nel giro di pochi giorni



ALGHERO - «C'è bisogno di cure veterinarie urgenti e una telecamera per monitorare la situazione con tempestività». E' la richiesta - semplice e chiara - che arriva dai cittadini che si prendono cura della colonia felina (regolarmente riconosciuta) sita presso il cosiddetto "Solaio", nella parte esterna al molo di soprattutto del porto di Alghero. L'allarme è scattato in questi giorni a causa di alcune morti sospette.