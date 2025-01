Cor 14:35 Ute Alghero, si inizia con Cosseddu e Derriu Il programma del mese di gennaio conferma l´ottimo livello delle proposte culturali con l´intervento di relatori, docenti e liberi professionisti, che porteranno all´attenzione degli iscritti e dei simpatizzanti, temi di grande attualità



ALGHERO - Dopo le vacanze Natalizie riprende l'attività dell'Università delle Tre Età di Alghero. Il programma del mese di gennaio conferma l'ottimo livello delle proposte culturali dell'UTE con l'intervento di relatori, docenti e liberi professionisti, che porteranno all'attenzione degli iscritti e dei simpatizzanti, temi di grande attualità.



Si inizia Martedì 7 gennaio 2025, alle ore 16.30, presso la Sede di Via Sassari 179, con la dottoressa Silvana Cosseddu, medico specialista in medicina generale e libera professionista, che terrà la conferenza dal titolo "Le nuove Patologie Psichiatriche".



Giovedì 9 gennaio 2025 alle ore 16.30, sempre nella sede di Via Sassari 179, la dottoressa Alessandra Derriu, archivista dell'Archivio Diocesano di Alghero Bosa, scrittrice e storica, terrà la seguente conferenza: "Medicina, Magia, Devozione e Superstizione in Sardegna".



