S.A. 16:36 Premio Alghero donna: Le vincitrici Edizione trentennale per il Premio che si terrà sabato 18 gennaio al Teatro Civico. Tutte le premiate nelle varie sezioni



ALGHERO - L’edizione del trentennale del Premio Alghero donna avrà luogo come da tradizione presso il Teatro Civico di Alghero sabato 18 gennaio alle ore 20,00, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Alghero, Assessorato alla Cultura e della Fondazione di Sardegna, con la collaborazione organizzativa dell’Associazione Orion, della FIDAPA sezione di Alghero e della Rete delle donne di Alghero APS. «Una manifestazione, un Premio letterario che raggiunge i trent’anni di vita, è un grande traguardo. In Italia i premi riservati alla creatività femminile sono restati veramente pochissimi. L’Albo d’oro del Premio Alghero donna raccoglie le protagoniste del mondo culturale nazionale sia in ambito giornalistico, sia in quello letterario per la prosa e la poesia» dichiara Neria De Giovanni, presidente della Giuria del Premio. Tra le scrittrici Vivian Lamarque, Cristina Comencini, Laura Pariani, Barbara Alberti, Maria Rosa Cutrufelli, Lia Levi, Sandra Petrignani, Catena Fiorello; tra le giornaliste Carmen Lasorella, Antonella Clerici, Cristina Parodi, Licia Colò, Cesara Bonamici,

Maria Latella, Paola Saluzzi, Bianca Berlinguer, Anna La Rosa, Manuela Moreno. Nel 2016 il Premio Alghero Donna ha ottenuto l’ambito e prestigioso riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica per i novant’anni del Premio Nobel a Grazia Deledda. L’edizione del trentennale coincide con l’Anno Giubilare, evento spirituale che coinvolge tutto il mondo.



Per questo la Giuria del Premio Alghero donna, composta da: Antonio Casu, Presidente Il Cenacolo di Tommaso Moro; Antonio Maria Masia, Presidente Associazione Il Gremio dei sardi di Roma; Massimo Milza, Segretario Generale dell’Associazione Salpare; Giuditta Sireus, Direttrice artistica Club Jane Austen Sardegna, ha assegnato la sezione Giornalismo a Vania De Luca, Caporedattore

Vaticanista Tg3 che nel 2016 è stata eletta presidente dell’UCSI (Unione cattolica stampa italiana), prima donna in quasi 60 anni di storia dell’Unione. La sezione Prosa è stata assegnata per il romanzo « Notte di vento che passa» (Mondadori), a Milena Agus, nata in Liguria da genitori sardi, tornata in Sardegna, ha insegnato a Cagliari dove vive; i suoi libri sono tradotti in tutto il mondo, ha al suo

attivo molti premi tra cui nel 2007 finalista al Premio Campiello. Per il trentennale del Premio la Sezione Poesia si apre alla drammaturgia diventando sezione Arte-poesia con Ilaria Drago, scrittrice e attrice interprete di suoi testi volti a riscoprire il valore femminile da Simone Weil, a Margherita Porete, ad Antigone, a Circe che attualmente porta sui palcoscenici italiani.



Le motivazioni dettagliate saranno rese note durante la cerimonia di premiazione. Come sempre la serata, condotta da Neria De Giovanni, sarà arricchita dalla musica. Si esibiranno sul palco del Teatro civico: Inoria Bande –strumentista di organetto diatonico e cantante solista, unica nel suo genere, figlia del grande fisarmonicista folk Francesco Bande. Ha seguito fin dall'età di quattro anni le orme artistiche del padre. Appartiene ad una famiglia che vanta quattro generazioni di organettisti. Antonello Colledanchise e Susanna Carboni duo, cari al pubblico per i testi in algherese scritti da Colledanchise valente poeta insignito di molti premi per la sua carriera di scrittore e cantautore. In duo con Susanna Carboni portano i loro concerti in Italia e in Catalogna, con un repertorio unico di canzoni, arrangiate con il Cuatro Venezolano e il Clarinetto.



Nella foto: la scrittrice Milena Agus