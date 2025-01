S.A. 14:44 Fc Alghero cerca il riscatto contro il Malaspina Domenica 12 gennaio, tra le mura amiche, al “Pino Cuccureddu di Maria Pia, con inizio alle ore 15, per affrontare il Malaspina nell´ultima giornata di andata del girone D di Prima Categoria



ALGHERO - Dopo il pareggio di domenica scorsa a Ittiri, che ha consentito di accorciare le distanze sulla capolista Campanedda, distante ora 5 punti, la Fc Alghero ritorna, questa domenica 12 gennaio, tra le mura amiche, al “Pino Cuccureddu di Maria Pia, con inizio alle ore 15, per affrontare il Malaspina nell'ultima giornata di andata del girone D di Prima Categoria. La formazione giallorossa dovrà fare i conti con diverse assenze: Gavino Depalmas e Riccardo Peana squalificati per una giornata per somma di ammonizioni e Carlo Pintus infortunato. Dunque, mister Peppone Salaris, in settimana, ha provato una serie di alternative. L'obiettivo sono i tre punti che rilancerebbero la squadra verso i piani alti della classifica: «Puntiamo alla vittoria per finire bene il girone di andata che ci ha visto disputare un percorso altalenante – sottolinea il tecnico Salaris – parlando con i giocatori ho visto, con piacere, una squadra motivata, consapevole del proprio potenziale. Dobbiamo pensare al campionato, partita dopo partita. Ora ci tocca il Malaspina in casa, una squadra con dei giovani interessanti che lotta per stare distante dalla zona calda della classifica. Per quanto ci riguarda dobbiamo fare i conti con alcune assenze, ma chi scenderà in campo lo farà al massimo delle proprie possibilità».



Nella foto: Peppone Salaris