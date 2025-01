Cor 12:10 Berlinguer, Luca Tele al Teatro Massimo “La scorta di Enrico / Quando i supereroi lavoravano per il Pci” di e con Luca Telese (produzione ITC 2000) in scena martedì 14 gennaio alle 20.30 al Teatro Massimo di Cagliari sotto le insegne di Legger_ezza 2025



CAGLIARI - Un inedito ritratto di Enrico Berlinguer ne “La scorta di Enrico / Quando i supereroi lavoravano per il Pci” di e con Luca Telese (produzione ITC 2000) in scena martedì 14 gennaio alle 20.30 al Teatro Massimo di Cagliari sotto le insegne di Legger_ezza 2025 / Promozione della Lettura – VII edizione a cura del CeDAC Sardegna. Viaggio nella storia del Novecento tra cronache politiche e ricordi personali, nello spettacolo liberamente tratto dal bestseller di Luca Telese “La scorta di Enrico” (Solferino 2022) che trae spunto dal forte legame tra l'indimenticabile e carismatico leader del Partito Comunista Italiano e gli uomini incaricati di garantire la sua incolumità.



Sotto i riflettori Luca Telese, autore dei testi in collaborazione con Francesco Freyrie, Michela Gallio e Andrea Zalone, rievoca la figura Enrico Berlinguer attraverso le testimonianze di Alberto Menichelli, Lauro Righi, Dante Franceschini, Pietro Alessandrelli, Torquato “Otto” Grassi, Alberto Marani e Roberto Bertuzzi: gli “eroi” silenziosi che hanno accompagnato il deputato nei suoi spostamenti quotidiani come durante i comizi e i tour elettorali.



Una moderna epopea dove gli ideali politici si sposano alle necessità pratiche e nell'intensa frequentazione a partire dagli Anni Sessanta fino agli inizi degli Anni Ottanta si rafforza un rapporto fondato sulla stima e sull'amicizia che si estende alle rispettive famiglie: “La scorta di Enrico” parla di un intreccio di destini, con radici nella Resistenza, nel pensiero comunista e nelle lotte operaie, in una narrazione avvincente fra parole, musica e immagini.