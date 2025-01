Cor 6:30 Rugby per tutti, gemellaggio Sassari-Alghero Domenica 12 gennaio, presso l’Arena del Sole di Sassari, incontri tra gli Under 8, 10 e 12 di Amatori Rugby Alghero e Asd Rugby Sassari



ALGHERO - Domenica 12 gennaio, presso l’Arena del Sole di Sassari, i giovani atleti del settore Propaganda dell’Amatori Rugby Alghero (Under 8, 10 e 12) hanno partecipato all’evento "Rugby per tutti" organizzato dall’Asd Rugby Sassari. La giornata è stata caratterizzata da due momenti: un primo incontro a squadre contrapposte, dove i giovani rugbisti hanno dimostrato rispetto e spirito di squadra, e un secondo incontro all’insegna dell’amicizia, con squadre miste che hanno evidenziato la fratellanza e la collaborazione tra le due società. L’iniziativa ha sottolineato i valori cardine del rugby – rispetto, inclusione e solidarietà – e il lavoro congiunto per promuovere questi principi nelle nuove generazioni. Dall'’Amatori Rugby Alghero ricordano che le iscrizioni ai settori giovanili sono aperte e che gli allenamenti delle categorie Under 6, 8, 10, 12 e 14 si svolgono ogni martedì e giovedì alle ore 17:30.