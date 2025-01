Cor 17:21 Palacongressi, restyling aree esterne L’intervento previsto dal settore Opere Pubbliche trova copertura finanziaria di 1.025.000,00 euro, a valere sul finanziamento regionale per contributi straordinari per la manutenzione del Palacongressi



ALGHERO - Un intervento importante di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree esterne attrezzate del Palazzo dei Congressi giunge alla definizione in questi giorni con il via libera al progetto esecutivo da parte della Giunta del Sindaco Raimondo Cacciotto. Dalle recinzioni agli spazi ricreativi, alla predisposizione di reti tecnologiche, la parte esterna della struttura di Maria Pia è destinata a nuova vita. Sono tante le previsioni progettuali approvate dell'Esecutivo su proposta dell’Assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro.



Alcune delle attività previste sono da ascriversi alle criticità riscontrate nel corso della stagione dei concerti, come le recinzioni e le reti metalliche e il sistema di videosorveglianza. Altre previsioni riguardano invece il ripristino degli impianti sportivi, campo di calcetto e impianto tennis e campo polivalente, la predisposizione delle reti tecnologiche nella piazzola belvedere, il ripristino delle aree verdi e degli impianti di irrigazione, il sistema di videosorveglianza.



Un pacchetto di interventi che l’Amministrazione vuole mettere in atto con il prossimo passo rappresentato dalla imminente pubblicazione del bando d’appalto. «Un' opera che ci consente di salvaguardare il bene e la tutela dei frequentatori – afferma l’Assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro - ma allo stesso tempo ci premette di rilanciare l’intera area esterna con un ammodernamento generale che sarà occasione di sviluppo di attività sportive per la cittadinanza e per le associazioni sportive».