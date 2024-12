S.A. 12:31 Capodanno con il sole in Sardegna In Sardegna le temperature saranno miti sino al 2 gennaio 2025, in particolare nelle ore centrali della giornata, grazie all´Anticiclone delle Azzorre



ALGHERO - Capodanno con il sole in Sardegna dove le temperature saranno miti sino al 2 gennaio 2025, in particolare nelle ore centrali della giornata. E' l’Anticiclone delle Azzorre a garantire un clima gradevole che sta caratterizzando le festività natalizie: l’alta pressione proveniente dalle Azzorre porta un deciso miglioramento anche sulle regioni d'Italia. A Cagliari, Catania e Siracusa si sfiorano i 19 gradi durante il giorno e il meteo sarà clemente fino al 2 quando ritornerà l’inverno, l’anticiclone comincerà a perdere forza, favorendo il ritorno di un’aria più gelida proveniente dall’Artico.