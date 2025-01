Cor 10:00 Lavori chiusi in Commissione, Bilancio in aula Si tratta del primo atto di programmazione finanziaria dell´era Cacciotto. A presiedere la riunione Pietro Sartore: Bilancio che approderà in Consiglio comunale ad Alghero il 27 e 28 gennaio



ALGHERO - Lavori chiusi in Commissione a Porta Terra e il presidente Pietro Sartore (Pd) non nasconde la soddisfazione, sottolineando il grande impegno della struttura e l'attiva partecipazione da parte di tutti i commissari, di maggioranza e di opposizione. C'era attesa per capire nel dettaglio i principali assi d'intervento del primo atto di programmazione economico-finanziaria dell´era Cacciotto, che si attesterà intorno agli 80 milioni.



Il bilancio di previsione 2025-2027 ha completato con la riunione di ieri sera (martedì), la seconda in pochi giorni, il suo iter ed è dunque pronto per essere portato in aula per l’approvazione definitiva. Dopo che, infatti, nelle scorse sedute erano state approvate tutte le delibere propedeutiche, ieri la sesta commissione ha licenziato anche il bilancio di previsione e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione. Bilancio che approderà in aula il prossimo 27 e 28 gennaio, come concordato nella riunione di Capigruppo.



Ad anticipare la sessione di bilancio sarà il Consiglio convocato dal presidente Mimmo Pirisi per le giornate del 20 e 21 gennaio in sessione ordinaria (senza il ricorso alla seconda convocazione come avvenuto nelle ultime adunanze): numerosi i punti inseriti in ordine del giorno, ben 21. Si tratterà della prima seduta del 2025 e sarà importante capire lo stato di salute della maggioranza e la complessiva tenuta della coalizione dopo il "Pasticcio Todde" e i malumori latenti all'interno della coalizione a causa di mancati impegni accordati a livello elettorale.



Nella foto: il Sindaco Raimondo Cacciotto e il consigliere Pietro Sartore