S.A. 9:35 «Senzatetto occupa la piscina» Il grido di allarme sulla struttura di Maria Pia arriva ancora una volta da Forza Italia Alghero: la novità è che la piscina scoperta, totalmente trascurata dalla Giunta Cacciotto, è occupata da un senza tetto che soggiorna negli spogliatoi. Un problema che occorre affrontare e risolvere in tempo reale







«Un impegno importante - secondo gli azzurri algheresi - che ci sentiamo di sostenere in concreto. Il Gruppo consiliare di Forza Italia auspica quindi che il collega Colledanchise proponga un emendamento di pari importo al bilancio. Noi lo voteremo». E concludono: «Ma la novità è che la piscina scoperta, totalmente trascurata dalla Giunta Cacciotto, è occupata da un senza tetto che soggiorna negli spogliatoi. Un problema che occorre affrontare e risolvere in tempo reale, anche perché costituisce un viatico per ulteriori occupazioni. Occupazioni che dall’insediamento della Giunta Cacciotto si avviano ormai a diventare una triste consuetudine. Ancora una volta ribadiamo che sulle strutture sportive, e non solo, è necessario un cambio di passo. La negligenza nel seguire i procedimenti rischia di provocare effetti dannosi a tutta la collettività per il futuro». ALGHERO - Nello scorso mese di dicembre il Direttivo di Forza Italia suonava «il campanello d'allarme sullo stato di abbandono e le pessime condizioni manutentive della piscina scoperta e sull'abbandono del cantiere della piscina coperta a far data dal novembre 2023». «Nel frattempo la Giunta Cacciotto col suo pletorico ufficio stampa ha proseguito a bombardare i media con improbabili ipotesi di opere pubbliche sprovviste di progetti e finanziamenti o finanziate in precedenti consiliature. Oggi sul tema della piscina coperta, molto sentito in città, abbiamo l'interessante novità del consigliere di maggioranza Colledanchise che nell'immobilismo dell'assessore competente assume su di se l'onere di trovare la soluzione per il completamento della vasca coperta che necessita di risorse per 2,4 milioni di euro» rincarano la dose Tedde e alleati contro la Giunta Cacciotto.«Un impegno importante - secondo gli azzurri algheresi - che ci sentiamo di sostenere in concreto. Il Gruppo consiliare di Forza Italia auspica quindi che il collega Colledanchise proponga un emendamento di pari importo al bilancio. Noi lo voteremo». E concludono: «Ma la novità è che la piscina scoperta, totalmente trascurata dalla Giunta Cacciotto, è occupata da un senza tetto che soggiorna negli spogliatoi. Un problema che occorre affrontare e risolvere in tempo reale, anche perché costituisce un viatico per ulteriori occupazioni. Occupazioni che dall’insediamento della Giunta Cacciotto si avviano ormai a diventare una triste consuetudine. Ancora una volta ribadiamo che sulle strutture sportive, e non solo, è necessario un cambio di passo. La negligenza nel seguire i procedimenti rischia di provocare effetti dannosi a tutta la collettività per il futuro».