S.A. 16:02 L´algherese Francesco Chessa in azzurro Per il centrocampista algherese è arrivata la convocazione nella Rappresentativa Nazionale Lnd U17, insieme ad altri 43 ragazzi classe 2009 convocati dal tecnico lombardo Peccati



ALGHERO - Un’altra grande soddisfazione, a livello giovanile, per l’Alghero. Per Francesco Chessa è arrivata la convocazione nella Rappresentativa Nazionale Lnd U17. Per la selezione di Mister Gabriele Peccati, che riparte dal quarto posto al Torneo della Pace e da uno storico successo da sotto età al Trofeo Shalom, si è trattato della prima uscita stagionale.



Centrocampista tecnico, Francesco ha saputo mettersi in mostra già dalla passata stagione con i Giovanissimi e con gli Allievi, con i quali ha preso parte alle manifestazioni sportive di fine anno. Attualmente è tra i protagonisti nella rosa degli Allievi di mister Catogno. Ora la convocazione in azzurro, assieme ad altri 43 ragazzi classe 2009 convocati dal tecnico lombardo Peccati. Nei giorni scorsi, presso il Salaria Sport Village di Roma, si è svolta un’amichevole a ranghi contrapposti.



«Un orgoglio per la nostra società, da sempre fortemente improntata sulla formazione e sulla valorizzazione dei giovani, vedere ancora una volta un nostro atleta vestire la prestigiosa e gloriosa maglia azzurra. A riprova del fatto che il percorso ed il lavoro del nostro settore giovanile continua ad essere importante e di assoluto valore» il commento del club giallorosso.