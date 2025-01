S.A. 14:00 Fc Alghero attende in casa il Laerru Sfida domenica in casa, al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia. Per l´occasione la squadra algherese potrà contare sul recupero del difensore Depalmas e del centrocampista Riccardo Peana e sul nuovo acquisto, il centrocampista Jerome Gomis



ALGHERO - Nel campionato di Prima Categoria inizia il girone di ritorno e la FC Alghero sarà impegnata domenica in casa, al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia (calcio di inizio ore 15), contro il Laerru. Per l'occasione la squadra algherese potrà contare sul recupero del difensore Depalmas e del centrocampista Riccardo Peana e sul nuovo acquisto, il centrocampista Jerome Gomis. Ancora fermo ai box il capitano Carlo Pintus. Per il resto squadra al completo. Il Laerru, dal canto suo, arriverà ad Alghero forte degli ultimi risultati positivi che l'hanno rilanciato in classifica. Dunque una partita che si preannuncia interessante e molto combattuta.



«Affronteremo un Laerru in forma, ma noi non possiamo regalare ulteriori punti – sottolinea l'allenatore Peppone Salaris – il nostro obiettivo saranno i tre punti. In settimana i ragazzi si sono allenati benissimo e sono convinto che, chiunque scenderà in campo, darà il massimo. Siamo in corsa per la lotta promozione e non ci tireremo indietro». Sul fronte giocatori, tra i più in forma c'è sicuramente l'attaccante Salvatore Pilo: «Domenica avremo di fronte un Laerru in forma che, rispetto alla gara di andata che abbiamo vinto 3 – 1 sul loro campo, ha cambiato conduzione tecnica e si è rinforzato con l'acquisto di giocatori di categoria. Dobbiamo scendere in campo con la massima concentrazione e determinazione perché non sarà facile».