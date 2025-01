S.A. 18:47 Alghero sfida Li Punti in casa Squadre di Eccellenza in campo di sabato per la 3ª giornata di ritorno. I giallorossi inseguono in casa un successo che manca da due mesi



ALGHERO - L’Alghero scende in campo di sabato, così come tutte le altre squadre di Eccellenza, per la 3ª giornata del girone di ritorno. Domani alle 15 al “Pino Cuccureddu” i giallorossi di mister

Giandon proveranno a conquistare una vittoria che manca da circa due mesi (1-0 al

Villasimius). Contro l’Ossese, terza forza del campionato, è arrivata una prestazione di grande carattere che ha permesso a Mereu e compagni di strappare un punto che ha quantomeno interrotto la striscia negativa. Ora però è quanto mai necessario fare bottino pieno per mettere fieno in

cascina ed evitare di essere risucchiati nelle sabbie mobili della bassa classifica. Mister Giandon chiede ai suoi conferme dopo la bella prova contro l’Ossese. «Soddisfatto per aver mostrato grande carattere in un campo complicato come quello di Ossi ma non abbiamo ancora fatto niente. Dal punto di vista prestazionale nessuno si deve permettere di far un passo indietro. Le prossime gare, a partire da sabato contro il Li Punti, saranno per noi determinanti».