Basket: Klass Coral in campo contro Olimpia Cagliari

ALGHERO - L’undicesima giornata, ultima del girone d’andata del campionato di Serie C regionale, segna il ritorno a casa per la Klass Coral Alghero che scenderà in campo al Pala Manchia contro la vice capolista, Olimpia Cagliari. Dopo una stagione intera, la scorsa, e una prima parte di questa 2024/2025 sempre sui campi avversari, domani alle 18.00, la Klass Coral Alghero scenderà in campo al Pala Manchia. Musso e compagni giocheranno di fronte al pubblico amico. La gara non è delle più semplici, visto che ad Alghero arriverà la vice capolista Olimpia Cagliari. La Klass Coral, cosciente del difficile impegno che la attende si è preparata bene in questa settimana e spera di poter dire la sua, sfruttando al meglio il fattore campo, nonostante tra lei e la squadra ospite ci siano 6 punti di distacco, gli algheresi sono a quota 8. Intanto è arrivata la decisione del giudice sportivo che farà ripetere (data da stabilire), dallo 0-0, la partita contro il Calasetta della scorsa settimana. La partita

era stata sospesa al termine del terzo quarto per impraticabilità del campo. Tornando alla giornata di domani, la Klass Coral Alghero troverà di fronte a sé avversari forti. La formazione cagliaritana, che segue a soli due punti la capolista Sennori, è una compagine esperta e strutturata e venderà cara la pelle. Nello scorso turno ha battuto i Sirbones Nuoro e verrà ad Alghero intenzionata a far bottino. Sarà una sfida interessante. Palla a due fissata per le ore 18.00.