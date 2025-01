Cor 9:10 Piazza del Teatro ad Alghero un parcheggio Scappata completamente di mano la situazione nel centro storico: la piazza incastonata nel cuore di Alghero ormai un grande parcheggio per automobili e furgoni, a tutte le ore della giornata



ALGHERO - Passano i mesi e la situazione peggiora inesorabilmente nel centro storico di Alghero, sopraffatto da incuria e degrado che nei mesi invernali si fa più evidente: ne è un esempio la drammatica situazione in cui versa l'acciottolato di molte strade, come la discutibile gestione dei transiti veicolari, quella delle occupazioni di suolo abusive e dei parcheggi fuori regola.



Ed a nulla, finora, sono servite le lamentele del Comitato di residenti che, a più riprese, chiede maggiore attenzione, servizi e rispetto. Un vecchio problema rimane quello della viabilità interna e della corretta gestione degli stalli, indispensabili per i pochi abitanti della città vecchia.



E' il caso della Piazza del Teatro, divenuta ormai un grande parcheggio nonostante si tratti di una delle piazze più rappresentative della città, incastonata tra gli storici palazzi ottocenteschi della curia vescovile della Diocesi ed il Civico Teatro appunto, un gioiello di rara bellezza. Non di rado si possono contare decine di mezzi (automobili e furgoni) posizionati davanti alle scalinate, di giorno e di notte.



Nella foto: Piazza del Teatro ad Alghero