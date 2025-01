Cor 7:35 Sassari Calcio Latte Dolce abbatte Terracina Ottava vittoria stagionale per il Sassari Calcio Latte Dolce, che, nonostante le assenze per squalifica di Corcione e Odianose, batte 4-2 il Terracina e sale così a 29 punti conservando l’ottava posizione in classifica. Nel prossimo fine settimana i sassaresi giocheranno a Torre Annunziata (NA) contro il Savoia, che oggi ha sconfitto 0-1 l’Ilvamaddalena



SASSARI - Nel match di oggi, giocato al “Campo Principale” di Latte Dolce, partono bene i ragazzi di mister Setti che al 7’ si rendono pericolosi con Castro, che dopo una galoppata sulla fascia calcia debole e Uva para senza patemi. I biancocelesti riescono a imporre il proprio gioco e al 19’ il Sassari Calcio Latte Dolce passa in vantaggio: Martino regala il pallone a Kone, che dopo lo stop serve in profondità Sorgente e l’ex Torres in contropiede non sbaglia realizzando la rete dell’1-0. Il match prosegue sul filo dell’equilibrio e al 36’ i sassaresi raddoppiano: calcio d’angolo di Orlando, Uva sbaglia i tempi dell’uscita e Cabeccia di testa firma il raddoppio: 2-0. Sul doppio svantaggio il Terracina due minuti più tardi ha unna grande opportunità con un calcio di rigore, che però Martino calcia alto. Nel finale di primo tempo Orlando impegna Uva e la prima frazione termina con il Sassari Calcio Latte Dolce avanti 2-0.



Al ritorno dagli spogliatoi, il Terracina alza il proprio baricentro, ma i padroni di casa al 51’ trovano la terza rete del match: Sorgente in velocità supera Perez, serve l’accorrente Kone, che non sbaglia firmando il gol del 3-0. I ragazzi di mister Setti volano sulle ali dell’entusiasmo e al 56’ arriva il poker: disimpegno sbagliato da Perez, la palla termina sui piedi di Orlando che da 30 metri fa partire un bolide che finisce all’incrocio dei pali (4-0 al 56’). Il Terracina non si scompone e prova a rientrare in partita: al 67’ Pecchia con un tiro imparabile dal limite supera Panai (entrato al posto di Marano e all’esordio stagionale ndr) per il 4-1.



I laziali spingono il piede sull’acceleratore e a un quarto d’ora dalla fine trovano il 4-2: cross di Aquino, colpo di testa di Perez che batte Panai per il 4-2. Nel finale lo stesso portiere sassarese si supera e compie un autentico miracolo su Aquino e il match si chiude così sul definitivo 4-2. Una partita dalle mille emozioni, nella quale il Sassari Calcio Latte Dolce si è prima portato avanti di quattro reti e poi è stato capace di respingere i tentativi di rimonta degli avversari ottenendo 3 punti di capitale importanza nella lotta salvezza.