Sardegna Film Commission: bando per il direttore

CAGLIARI - La Fondazione Sardegna Film Commission (FSFC), principale punto di riferimento per lo sviluppo e la promozione dell’industria cinematografica e audiovisiva in Sardegna, annuncia ufficialmente l’apertura delle selezioni per la nomina del nuovo Direttore o Direttrice Generale. Il nuovo incarico rappresenta un’opportunità fondamentale per rafforzare la missione della Fondazione: promuovere il patrimonio naturale, culturale e artistico della Sardegna attraverso il cinema, la televisione e i media digitali, rendendo l’isola sempre più centrale nello scenario delle produzioni nazionali e internazionali.



La procedura di selezione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sardegna Film Commission nella seduta del 10 gennaio 2024, con l’obiettivo di garantire una scelta improntata ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Il bando, rivolto a figure di alto profilo professionale, è aperto a candidati e candidate con una comprovata esperienza dirigenziale nel settore cinematografico, audiovisivo e culturale, e in grado di affrontare le sfide legate alla promozione di un territorio unico come quello sardo. I principali requisiti richiesti sono:



Esperienza professionale: Almeno cinque anni di comprovata esperienza in ruoli dirigenziali presso enti pubblici o privati operanti in almeno uno degli ambiti di competenza della FSFC. Competenze gestionali: Capacità di coordinare risorse economiche, progettuali e umane, oltre alla gestione strategica di budget e programmi operativi complessi. Visione internazionale: Competenza nel creare partnership con istituzioni, enti e aziende del settore a livello nazionale e internazionale, con un focus su progetti di cofinanziamento.



Creatività e innovazione: Attitudine a sviluppare strategie innovative per attrarre produzioni audiovisive di alto profilo in Sardegna. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 3 febbraio 2025, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), secondo le modalità dettagliate nel bando ufficiale disponibile sul sito della Fondazione Sardegna Film Commission e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna.