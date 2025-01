Cor 15:16 Lorenzo Tosa a Sarule e Ploaghe Il festival Éntula prosegue con un doppio appuntamento fissato per lunedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della memoria, di cui sarà protagonista il nuovo libro di Lorenzo Tosa appena pubblicato da De Agostini



PLOAGHE - Il festival Éntula prosegue con un doppio appuntamento fissato per lunedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della memoria, di cui sarà protagonista il nuovo libro di Lorenzo Tosa appena pubblicato da De Agostini, “Il treno della memoria. In viaggio per diventare i testimoni di domani”: alle 15, l’autore presenterà l’opera nella biblioteca comunale “Serafino Soro” di Sarule per poi proseguire, alle 18.30, nell’Ex Convento dei Cappuccini di Ploaghe in conversazione con Elias Vacca.



Previsti anche due incontri mattutini con gli studenti: il 27 gennaio, alle 10, Tosa sarà al Centro sociale di Codrongianos per il festival Liquida, mentre il 28, alle 9.30, incontrerà i giovani di Bono al Teatro Rex per il festival Mens Sana. Gli incontri sono realizzati con il sostegno dei Comuni di Sarule, Ploaghe, Codrongianos, Bono e in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Sarule "Serafino Soro", il sistema bibliotecario Coros Figulinas, la cooperativa Comes, la libreria Koinè Ubik di Sassari, i festival Liquida e Mens Sana, i Centri odontoiatrici Massaiu e Zarcle.



L’opera. Il libro racconta il percorso di Paolo, che nel 2005, a diciotto anni, attraversa i cancelli di Auschwitz per la prima volta, ignaro che quel momento segnerà la sua vita per sempre. Nei vent’anni successivi, grazie al Treno della Memoria, Paolo si troverà a guidare tanti gruppi di giovani attraverso le ferite del Novecento e i luoghi simbolo dell’orrore nazista, in un percorso che si snoda tra Berlino, Cracovia e il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.



Ma questo viaggio non è soltanto un ritorno al passato: è un’avventura unica che porta i ragazzi e le ragazze a confrontarsi con il presente, con il silenzio, con la Memoria e le ombre di chi non è più tornato, non solo per non dimenticare ma anche per vigilare, da “testimoni dei testimoni”, sull’eredità di ciò che è stato e tramandarla. Giornalista e scrittore, già direttore di «Next Quotidiano», Lorenzo Tosa attualmente collabora in Italia con «Style Magazine», periodico del «Corriere della Sera», e in Francia con «Radici». Ha scritto Un passo dopo l’altro. Viaggio nell’Italia che resiste (Mondadori, 2020) e Vorrei chiederti di quel giorno (Rizzoli, 2024).