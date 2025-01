S.A. 8:51 Intercultura: cercasi famiglie nel Sassarese I volontari di Sassari stanno attualmente ricercando le famiglie che avranno il desiderio di vivere un’esperienza di grande arricchimento umano accogliendo uno o una tra il centinaio di studenti adolescenti di tutto il mondo in arrivo nelle prossime settimane



SASSARI - Daniele ha già preparato la valigia: vestiti per 4 stagioni, i libri e il portatile, e naturalmente i regali per la sua famiglia ospitante. Quella che conoscerà a inizio febbraio quando partirà alla volta dell’Australia, dove trascorrerà un semestre scolastico grazie a Intercultura. «La mia destinazione finale è Hobart, capitale della Tasmania, dove sarò ospitato da Gail e Peter. Oltre a loro, vivrò con un ragazzo svizzero di nome Nelio. Frequenterò l'Hobart College, che offre un sacco di materie e attività interessanti, come “outdoor education” che include il surf. Nei primi mesi infatti, durante l’estate, vorrei imparare a surfare, mentre nei mesi successivi e più freddi vorrei riprendere il pugilato, lo sport che pratico qui». Lo studente del Liceo Azuni continua: «In questi ultimi giorni prima della partenza mi sento molto nervoso, ma allo stesso tempo davvero entusiasta e curioso di scoprire cosa mi aspetta».



Assieme a Daniele dalla zona di Sassari partirà anche Francesco. La sua meta sarà l’Argentina, dove lo studente di Sassari iscritto al Liceo Musicale Azuni trascorrerà anche lui 6 mesi nella città di Neuquen, in Patagonia. «La mia famiglia ospitante è composta da Natalia e Pablo e i loro figli Juan

Ignacio, Paulina e Valentina. La mia scuola si chiama AMEN Baptist Christian School e dal momento che qua in Italia suono, entrerò a far parte dell’orchestra giovanile di Neuquen. La mia famiglia è amante del tennis, quindi lo proverò insieme a loro, ma il mio desiderio è proseguire con il pugilato». Dalla zona di Sassari quest’anno, con Intercultura, sono già partiti 9 studenti alla volta di diverse destinazioni nel mondo (Stati Uniti, Honduras, Australia, Irlanda, Repubblica Ceca, Bulgaria e Ungheria) per trascorrervi fino a un intero anno scolastico, mentre decine di loro coetanei sono in attesa, a breve, di conoscere i risultati delle selezioni che decreteranno i quasi 2.000 vincitori sull’intero territorio nazionale del concorso Intercultura per l’anno scolastico 2025-26.



Per una quindicina di studenti partiti, ci sono però altrettanti internazionali giunti a settembre o in arrivo in Italia. Come i loro coetanei italiani, vengono accolti da una famiglia e inseriti in una scuola locale. Al momento, fino a inizio luglio, nella zona di Sassari è presente la turca Selin, mentre la lettone Evelina e il francese Simon sono tornati a casa dopo aver svolto un periodo di tre mesi qua in Italia. Ma i volontari di Sassari stanno attualmente ricercando le famiglie che avranno il desiderio di vivere un’esperienza di grande arricchimento umano accogliendo uno o una tra il centinaio di studenti adolescenti di tutto il mondo in arrivo nelle prossime settimane. Una 70ina di questi studenti atterrerà in Italia il prossimo 24 gennaio, mentre una 30ina di altri adolescenti, ancora alla

ricerca di un abbinamento, arriverà il 14 di febbraio. «L‘esperienza di accogliere in famiglia un adolescente proveniente da un altro Paese favorisce il dialogo e l’incontro tra culture e può rappresentare un valido antidoto alla chiusura fisica e mentale»: l'appello dell'associazione.