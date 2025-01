S.A. 16:03 Tac di ultima generazione e nuovi letti a Lanusei Continua il processo di ammodernamento delle attrezzature e del parco tecnologico del Nostra Signora della Mercede di Lanusei.



LANUSEI – Proseguono gli interventi di rinnovamento delle attrezzature e del parco tecnologico dell’ospedale N.S. della Mercede di Lanusei. Nella giornata di ieri sono arrivati 18 letti elettrici (completi di arredi), destinati alla struttura complessa di Medicina, in cui si stanno concludendo i lavori di ristrutturazione. Questi letti si aggiungono agli altri 70 che sono stati consegnati nel dicembre 2024 al nosocomio ogliastrino e che sono già stati collocati nei diversi reparti dell’ospedale. Buone notizie arrivano anche dalla Radiologia: nelle scorse settimane è entrata in funzione una nuova Tac di ultima generazione, collocata in uno spazio completamente rinnovato

del reparto.



«Sino alla fine dello scorso anno – spiega Gabriella Ferrai, responsabile del servizio Tecnico logistico, patrimonio e acquisti della Asl Ogliastra – nel nostro ospedale erano presenti quasi esclusivamente letti meccanici, un fatto che comportava un aggravio del lavoro degli

operatori sanitari e un disagio per i pazienti allettati. Grazie ai letti elettrici è possibile ottimizzare la movimentazione dei pazienti – continua Gabriella Ferrai – consentendo agli operatori di alzare

agevolmente e in maggiore sicurezza gli assistiti, oltre a consentire a questi ultimi di assumere una posizione più comoda, in completa autonomia». Questo intervento si aggiunge al rinnovo del parco tecnologico dell'Azienda che nell'ultimo biennio ha visto l’arrivo di importanti attrezzature, tra le quali anche la Tac da 128 strati, installata nei locali ristrutturati della Radiologia e operativa da poche settimane.