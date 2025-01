S.A. 12:28 Telescope: incontro Crenos a Bitti L’iniziativa, aperta alle comunità interessate dal progetto di ricerca internazionale (Bitti, Lula e Onanì) e a quelle delle aree limitrofe, è ideata dal CRENoS in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e con i due atenei isolani



BITTI - Einstein Telescope – Sfide e opportunità per il territorio” è il tema su cui si confronteranno studiosi, rappresentanti istituzionali e portatori di interesse durante un incontro pubblico in programma il 30 gennaio a Bitti, a partire dalle 16;30 nel cinema teatro Ariston. L’appuntamento è organizzato nell’ambito della riunione annuale del CRENoS (Centro ricerche economiche nord sud) che quest’anno si terrà proprio a Bitti con diverse sessioni di lavoro, dal 30 gennaio all’1 febbraio 2025, e che vedrà il coinvolgimento di oltre 60 ricercatori, diversi dei quali provenienti dalle Università di Cagliari e Sassari. L’iniziativa, aperta alle comunità interessate dal progetto di ricerca internazionale (Bitti, Lula e Onanì) e a quelle delle aree limitrofe, è ideata dal CRENoS in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e con i due atenei isolani. Ci sono inoltre i patrocini di ET Italy, delle amministrazioni locali, del Parco naturale regionale di Tepilora e della Fondazione di Sardegna.



Il convegno. Alle 16;45 introdurranno i lavori, con i saluti istituzionali, il sindaco di Bitti e amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, Giuseppe Ciccolini, il sindaco di Lula e vicepresidente dell’Unione dei comuni del Montalbo, Mario Calia, la direttrice del CRENoS, Anna Maria Pinna, e il prorettore alla ricerca dell’Università di Cagliari, Luciano Colombo. Alle 17;15 con la moderazione di Alberto Masoni - Responsabile Regionale INFN per il progetto “Einstein Telescope Infrastructure Consortium” (ETIC) – interverranno Monique Bossi - Infrastructure manager di ETIC - sul tema “Il progetto PNRR ETIC a sostegno della candidatura italiana in Sardegna dell’Einstein Telescope”; Domenico D'Urso - Università degli studi di Sassari, INFN Cagliari e rappresentante per l’Italia della Collaborazione Einstein Telescope - su “Progetto Einstein Telescope: struttura, governo e organizzazione”; l’economista di origini bittesi Luigi Guiso - Axa professor of Household Finance presso l’Einaudi Institute for Economics and Finance (EIEF) – con un intervento su “ET: l’impatto economico”.



Dalle 18;45, sul tema “La Governance Territoriale”, aprirà la sessione Anna Maria Pinna a cui seguiranno Raffaele Marras (consulente Sviluppo economico della presidenza della Regione Sardegna e Unità di Progetto per Einstein Telescope), Carmen Atzori (direttrice Sardegna Ricerche), Agostino Cicalò (presidente Camera Commercio di Nuoro) e Giuseppe Ciccolini, in veste di amministratore straordinario della Provincia di Nuoro.« I territori della Sardegna si preparano a un’opportunità unica. Perché diventare sede di un’infrastruttura di ricerca come l’Einstein Telescope significa aprirsi a un progetto ambizioso sul piano scientifico e su quello dello sviluppo, che potrebbe portare a trasformare l’Isola in un polo internazionale di ricerca avanzata». Lo ha detto Anna Maria Pinna che ha spiegato come l’evento del 30 gennaio abbia proprio l’obiettivo di promuovere la discussione con le comunità locali sulle implicazioni, le sfide e le opportunità collegate a questa candidatura strategica.