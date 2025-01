S.A. 10:38 Lega Sardegna: arriva Ennas al posto di Pais Nei giorni scorsi si è tenuto il 1° Congresso Regionale per l’elezione del nuovo Segretario, degli organi dirigenziali e dei delegati al collegio federale della Lega a livello nazionale. Il Segretario voluto per acclamazione dall’assemblea è Michele Ennas, già vice del Commissario Regionale Michele Pais e Consigliere regionale della passata legislatura è Michele Ennas



CAGLIARI - Sabato 18 gennaio 2025 si è tenuto il 1° Congresso Regionale per l’elezione del nuovo Segretario, degli organi dirigenziali e dei delegati al collegio federale della Lega a livello nazionale. Con questo giornata che ha raccolto i militanti del carroccio sardo provenienti da ogni parte dell’isola è stata scritta la prima pagina del nuovo corso del nostro partito. Il Segretario voluto per acclamazione dall’assemblea è Michele Ennas, già vice del Commissario Regionale Michele Pais e Consigliere regionale della passata legislatura. Inoltre è stata votata la direzione composta dai nuovi membri che sono i seguenti eletti: Mameli Marianna, Lunesu Michelina, Chessa Monica, Massacci Fausto, Desole Gianluca, Della Vedova Enzo, Pilloni Francesco.



Erano presenti durante i lavori del Congresso: il vice Segretario Nazionale Andrea Crippa, l’Eurodeputato Raffaele Stancanelli, i Deputati Dario Giagoni, Giampiero Zinzi, l’Amministratore federale Alberto Di Rubba ed il Consigliere Regionale Alessandro Sorgia. Con la nuova organizzazione nata dall’assemblea dei militanti si inizierà subito un lavoro di mappatura delle zone critiche del territorio, quelle dove c’è bisogno di interventi puntuali sulle difficoltà che attanagliano le comunità e determinano un blocco perpetuo allo sviluppo della nostra terra.



«La Lega è sempre attenta a ciò che contrasta la serenità dei cittadini cercando di proporre sempre formule innovative e semplici per risolvere situazioni complesse che la politica fatta dagli altri rende ancora più buie e irrisolvibili. Il nostro partito altresì affianca e sostiene sempre tutti coloro che ingiustamente vengono attaccati a fini strumentali, fra questi attualmente prese di mira sono le nostre Forze dell’Ordine ed è per questo che anche noi della Lega di Alghero come in tutti gli altri territori nazionali allestiremo dei gazebo e raccoglieremo firme a “difesa di chi difende gli Italiani” per ribadire la nostra solidarietà a donne e uomini in divisa che ogni giorno rischiano la vita per la nostra sicurezza» fanno sapere dal partito. Confermata la presenza sabato 25 gennaio 2025 dalle h 17:30 alle h 20:00 presso la Piazza Pino Piras di Alghero «per accogliere tutti coloro che vorranno unirsi al nostro gazebo per sostenere le Forze dell’Ordine Italiane».