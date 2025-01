S.A. 12:38 Sabato c´è l´Open Day al Tecnico e alle Industriali I corsi presenti sono AFM con indirizzo sportivo, Turismo, CAT, nella sede di via Diez, e Elettrotecnica ed Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni, in via Degli Orti. Sedi aperte per le visite sabato 25 gennaio dalle 16 alle 19



ALGHERO - L’Istituto Tecnico Roth è una scuola storica di Alghero, con più di sessant’anni di esperienza, istituzione educativa di prestigio, dedicata a fornire un ambiente di apprendimento stimolante e inclusivo a chi si avvicina agli studi superiori, compresi adulti di tutte le età. Situata nel cuore della storica città, la scuola si distingue per il suo approccio innovativo all'istruzione, combinando metodi tradizionali con tecnologie all'avanguardia. Recentemente, il Roth ha ampliato la sua offerta formativa, nei due settori, economico e tecnologico, con nuovi laboratori dotati di realtà aumentata, robotica e altre tecnologie avanzate. Questi spazi innovativi permettono agli studenti di esplorare e sperimentare in modo pratico le conoscenze e le competenze acquisite, stimolando la loro curiosità e creatività.



Con un team di insegnanti altamente qualificati e dediti allo sviluppo culturale e personale degli

studenti, l’Istituto promuove non solo l'acquisizione di conoscenze ma anche lo sviluppo di

competenze critiche e creative. Gli studenti sono incoraggiati a esplorare le loro passioni e a

partecipare attivamente alla vita scolastica, attraverso una vasta gamma di attività extracurriculari e

progetti di notevole spessore culturale e professionale. Tutto il personale si impegna a creare un

ambiente sicuro e accogliente, dove ogni studente possa sentirsi valorizzato e supportato nel proprio percorso di crescita. Con una forte attenzione alla diversità e all'inclusione, la scuola da quest’anno Roth-Piazza Sulis, si propone di formare cittadini consapevoli e responsabili, pronti ad affrontare le sfide del futuro. I corsi presenti sono AFM con indirizzo sportivo, Turismo, CAT, nella sede di via Diez, e Elettrotecnica ed Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni, in via Degli Orti. Per ulteriori informazioni sui corsi e sulle opportunità educative offerte, è possibile visitare la

scuola nelle varie sedi, sabato 25 gennaio prossimo, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.