S.A. 10:00 Eventi primavera estate ad Alghero: bando La Fondazione Alghero procede all’acquisizione di iniziative e proposte artistiche da parte di operatori interessati, da realizzarsi nel periodo primaverile-estivo in Riviera del Corallo



ALGHERO - Nell’ambito della programmazione culturale per l’anno 2025, la Fondazione Alghero, in sinergia con gli indirizzi dell'Amministrazione comunale, intende procedere all’acquisizione di iniziative e proposte artistiche di elevato valore culturale, finalizzate a comporre un programma di eventi e spettacoli per il periodo primaverile ed estivo. Tali iniziative dovranno contribuire a vivacizzare il tessuto commerciale della città, offrendo momenti di intrattenimento, socializzazione e crescita culturale per la comunità locale e i visitatori.



Le proposte dovranno rivolgersi a un pubblico eterogeneo e a diversi target di fruitori, includendo una vasta gamma di espressioni artistiche, tra cui spettacoli dal vivo, arti performative e di strada, musica, teatro, danza, comicità, rassegne letterarie, festival, mostre d’arte e performance itineranti. Le iniziative proposte dovranno aver luogo nel periodo ricompreso orientativamente tra il 01.03.2025 e il 30.09.2025. Gli spazi che saranno resi disponibili dalla Fondazione per la realizzazione degli eventi sono i seguenti: Anfiteatro Ivan Graziani; Teatro all’aperto Lo Quarter; Teatro all’aperto Nuraghe Palmavera; Teatro Civico Gavì Ballero.