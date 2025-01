S.A. 15:38 Alghero più family friendly per turisti e residenti Dal 2017, Alghero è parte attiva della rete “Family”. Oggi Grimaldi Lines ha voluto rilanciare il progetto durante il Fitur 2025 a Madrid, dove l´Amministrazione comunale è stata ospite d´onore per costruire un ponte con la Spagna



ALGHERO - Una città e un territorio a misura di famiglia è un progetto sul quale la città di Alghero lavora da anni e che oggi Grimaldi Lines ha voluto rilanciare durante il Fitur 2025 a Madrid, dove l'Amministrazione comunale è stata l'ospite d'onore, per costruire un ponte fra la città e la Spagna, soprattutto nei mesi di spalla. «Da diversi anni, grazie alla creazione di un Ufficio per le Politiche Familiari e all’attuazione di un "Piano Famiglia” trasversale a tutti i settori, Alghero si propone come un territorio sempre più attento, accogliente e sensibile alle esigenze dei nuclei familiari. Questa visione si traduce in politiche progettate per essere inclusive e orientate al benessere delle famiglie, con l’obiettivo di costruire una città davvero "family friendly"» commenta Enrico Daga, assessore al Bilancio e presente alla manifestazione insieme al sindaco Raimondo Cacciotto e gli assessori Ornella Piras e Maria Grazia Salaris.



Dal 2017, Alghero è parte attiva della rete nazionale “Family in Italia”, fondata insieme alla Provincia Autonoma di Trento e all’ Associazione Nazionale Famiglie Numerose, che rappresenta oltre 20mila famiglie italiane. Questa rete si impegna a diffondere una cultura di sostegno alla famiglia su tutto il territorio nazionale, supportando le amministrazioni comunali e gli operatori economici nell'implementazione di servizi innovativi. L’obiettivo è attrarre turismo familiare durante tutto l’anno e favorire lo sviluppo di territori a misura di famiglia. Oggi Alghero può distinguersi nel mercato turistico nazionale e internazionale, emergendo con una specializzazione che punta sul segmento in forte crescita del turismo familiare. Questa strategia consente alla città di posizionarsi come leader di un progetto innovativo che integra politiche di benessere familiare e sviluppo economico.



Grazie al lavoro svolto, Alghero oggi guida più di 50 comuni sardi, coinvolgendo oltre 400mila abitanti in municipalità che aderiscono al "Network Family in Italia”. Dal 2021, il Comune è stato incaricato dalla Regione Sardegna di supportare gli enti locali nell’implementazione di politiche familiari e nel percorso verso l’ottenimento del marchio “Family in Italia”. «Crediamo fermamente che le politiche familiari non siano solo azioni di supporto, ma veri e propri motori di sviluppo territoriale. Dove le famiglie vivono bene, anche la comunità prospera, e questo rende i territori più attrattivi e accoglienti per i viaggiatori. Oggi Alghero si offre come esempio per condividere i risultati raggiunti, collaborando con partner come Grimaldi Lines, che incarnano la qualità e l’orientamento al cliente, elementi fondamentali per il successo di questa visione. Un ringraziamento speciale a Mauro Filomena Ledda Cappiello responsabili del nostro ufficio politiche familiari e a Raul Sanchez predidente del network europeo dri comuni family friendly in Europa per il grande lavoro svolto in questi anni» conclude Daga.