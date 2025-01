Cor 10:55 Al Cuccureddu arriva l´Iglesias Campionato di Eccellenza 2024/25: I giallorossi proveranno a bissare il successo della settimana scorsa contro il Li Punti per risalire ulteriormente la classifica



ALGHERO - Nella quarta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza l’Alghero è di scena ancora al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia. A distanza di una settimana dalla vittoria “scaccia crisi” contro il Li Punti, i giallorossi di mister Giandon proveranno a ripetersi. Si gioca domani, domenica 26 gennaio, alle ore 15, e l’avversario di turno è l’Iglesias.



La vittoria di sabato scorso ha rappresentato una bella boccata di ossigeno per Mereu e compagni, che hanno interpretato al meglio la partita, pur consapevoli che il cammino è ancora lungo e che le insidie sono dietro l’angolo. Come il match di domani contro l’Iglesias, squadra in ottima forma con sei risultati utili all’attivo e soprattutto reduce da due importanti pareggi contro l’ex capolista Monastir e contro l’Ossese, formazione ugualmente in lotta per la vittoria del campionato.



«Sicuramente soddisfatti per aver ritrovato i 3 punti ma ancora c’è tanta strada da fare. Domenica affronteremo una squadra in salute con dei valori importanti sia del punto di vista tecnico che agonistico, dobbiamo tenere la guarda alta ed il giusto equilibrio tra umiltà e consapevolezza», questo l’avvertimento dell’allenatore giallorosso Gian Marco Giandon.