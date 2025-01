Cor 13:00 Canopoleno, orientamento dell´indirizzo musicale Anche quest’anno l’Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di Primo grado del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari attiverà le lezioni aperte rivolte a tutti coloro che intendono provare e conoscere da vicino le attività del Percorso triennale di strumento musicale



SASSARI - I docenti di pianoforte, oboe, chitarra e violino saranno a disposizione per delle lezioni frontali, un’occasione per provare gli strumenti e per assistere alle prove orchestrali con i ragazzi del corso. L’Open Music iniziata il 20 gennaio proseguirà fino al 7 di febbraio prossimi tutti i giorni dalle ore 14,30 alle ore 18,30 (venerdì dalle 14,30 alle 16,30). Si potranno provare gli strumenti e dialogare direttamente con i docenti.



L’Indirizzo Musicale rappresenta una realtà che arricchisce l’offerta formativa della scuola secondaria di primo grado del Canopoleno dal 2015 e ha permesso a numerosi alunni di appassionarsi allo studio di uno strumento musicale attraverso svariate esperienze, dalle dimostrazioni didattiche di orientamento ai concerti pubblici; dai gemellaggi con altre scuole alla partecipazione ad eventi di carattere nazionale come, tra le altre, la prestigiosa Rassegna E. Crovetti, le Giornate FAI e Monumenti Aperti, con repertori che spaziano dalla musica classica ai generi più moderni. Per informazioni scrivere a musicale@convittocanopoleno.edu.it.