Festa del rugby, Amatori protagonista

ALGHERO - L’Amatori Rugby Alghero ha portato in alto i propri colori durante la Festa del Rugby Sardegna, ospitata al campo San Paolo di Oristano questa domenica. I piccoli rugbisti delle categorie Under 8, 10 e 12 hanno affrontato con determinazione i pari età provenienti da tutta l’isola, dimostrando ancora una volta il valore del settore Propaganda della società. L’evento si è aperto con una fase in cui ogni squadra ha messo in luce il proprio lavoro e il senso di appartenenza, in un contesto in cui rispetto, collaborazione e crescita sono stati i veri protagonisti.



La giornata si è poi conclusa con un’avvincente sfida tra le aree nord e sud della Sardegna. Da una parte, l’Amatori Rugby Alghero ha unito le forze con il Sassari Rugby, le Api di Olbia e i Bulldog; dall’altra, la squadra composta da Sinnai, Capoterra, Cagliari, 4 Mori e Villasor ha risposto con altrettanto entusiasmo. Il rugby, però, è molto più di una partita: è un insegnamento di vita, un’occasione per crescere come squadra e come persone. I giovani atleti dell’Amatori Rugby Alghero hanno dimostrato non solo abilità tecniche, ma anche passione e disciplina, onorando al meglio i valori di questo sport.



L’Amatori Rugby Alghero invita tutti i ragazzi e le ragazze a scoprire il fascino del rugby, partecipando agli allenamenti che si svolgono ogni martedì e giovedì dalle ore 17:30. Il futuro del rugby passa da qui, sul campo, con cuore e grinta. Un’altra grande giornata per l’Amatori Rugby Alghero, che continua a investire nelle sue giovani promesse, creando non solo atleti, ma anche uomini e donne di valore.