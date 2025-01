Cor 15:00 Porticciolo e Guardia Grande: interruzioni idriche Nella giornata di mercoledì 29 gennaio sono programmati lavori sulla condotta in località Porticciolo Sant´Imbenia: si potranno verificare possibili temporanee interruzioni o cali di pressione anche nelle località Tamariglio, Guardia Grande, Porticciolo e Porto Ferro



ALGHERO - Ancora problemi nell'erogazione idrica nel territorio comunale di Alghero e conseguenti disservizi per residenti e attività imprenditoriali. Nella giornata di mercoledì 29 gennaio i tecnici di Abbanoa provvederanno al posizionamento di nuove saracinesche sulla condotta in località Porticciolo Sant'Imbenia. Come conseguenza diretta si potranno verificare possibili temporanee interruzioni o cali di pressione anche nelle località Tamariglio, Guardia Grande, Porticciolo e Porto Ferro. I lavori sono programmati dalle ore 8 fino alle ore 18. Sarà cura dei tecnici incaricati da Abbanoa limitare il tempo di interruzione qualora gli interventi vengano completati in tempi minori rispetto a quelli previsti. I territori e le residenze interessate sono ricompresi nei Comune di Sassari e Alghero.