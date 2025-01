Cor 12:49 Basket D: Alghero ritrova la vittoria Successo tra le mura amiche del Pala Manchia per i giallorossi guidati da Brembilla. Miglior giocatore del match è l´algherese Alessio Rosas (25 punti)



ALGHERO - La Costruzioni Valentino Pallacanestro Alghero torna a vincere di fronte ai propri tifosi. I giovani giallorossi guadagnano un successo importante in ottica playoff, battendo l’Astro Cagliari tra le mura amiche del PalaManchia. La gara termina con il punteggio di 74-71. Miglior giocatore del match è l'algherese Alessio Rosas: con la sua tenacia e la sua pericolosità offensiva ha permesso alla sua squadra di portare a casa questi due punti importantissimi.



SAP Alghero - Astro Basket 74-71

SAP Alghero: Rosas A. 25, Chemerys 5, Fadil 8, Fanciulli, Cherbaucich 4, Tanda 2, Coulibaly 20, Fonnesu NE, Leone, Lusso 4, Rosas F. 6, Rud. All. Brembilla.



Astro Basket: Sassaro G., Dore 5, Pagani, Sanciu 7, Melis 4, Sassaro M. 17, Badellino 2, Taccori NE, Cicotto 7, Balletti 8, Murgia 7, Gaspardini 11. All. Sassaro.



Parziali: 17-22; 21-20: 18-18; 19-11.

Progressivi: 17-22; 38-42; 56-60; 74-71.